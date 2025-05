SAN BENEDETTO – Il consigliere di minoranza Giorgio De Vecchis interviene a gamba tesa dai banchi dell’opposizione sulla questione dell’assenza del consigliere Umberto Pasquali, nel corso della delicata votazione del decimo punto all’ordine del giorno sull’affidamento del Ciarrocchi: “Emergono criticità di maggioranza risicata, basta uno starnuto e la maggioranza non c’è più” – afferma nel corso del consiglio comunale. QUI LA DIRETTA

“Spero non si tratti di un mal di pancia – prosegue, alludendo sarcasticamente ad un senso figurato (e politico) del termine – Gli uffici sono allo sfascio più totale, non ci sono le competenze tecniche, come si può gestire così una macchina amministrativa? Si è letto sui giornali che la fidejussione era di quasi 2 milioni di euro, per poi raddrizzare il tiro ai 300 mila euro, poi viene fuori che forse non debba essere pagata affatto. Dite le bugie e nascondete tutto alla minoranza, poi vi aspettate che noi dovremmo votare a favore? Siete succubi dell’incompetenza dei dirigenti e degli assessori che avete nominato, non riuscite a governare. Se noi oggi non partecipassimo alla votazione non avreste il numero legale per far passare il punto. Siamo responsabili e resteremo in aula per non far perdere alla città questo investimento, ma non è questo il modo di procedere. Noi oggi facciamo un gesto di responsabilità e rimarremo in aula per garantire il numero legale, ma voi state facendo solo danni a questa città”.