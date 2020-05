A giugno atteso il ripristino delle condizioni precedenti il covid-19. Ma qualcuno garantirà che in caso di seconda onda non si torni ancora alla situazione attuale?

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono 19 i ricoverati per Covid-19 all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto (erano 21 ieri, 5 maggio), nosocomio che dallo scorso mese di marzo è “Covid”, e non ha pazienti ricoverati per altre patologie.

Una sproporzione molto grande quindi tra dimensione della struttura ospedaliera e numero di ricoverati, che tra l’altro nelle ultime sta scendendo ma sempre molto lentamente. La Regione Marche, in un documento interno, ha previsto in questo mese di maggio il “graduale” ritorno alla normalità e a “partire da giugno (…) si può ipotizzare un rientro completo delle funzioni ospedaliere ordinarie”.

In particolare dei 19 ricoverati al 5 maggio, 3 sono in Terapia Intensiva, 5 in Terapia Semi-Intensiva, 11 in Non Intensiva.

Utilizziamo questo breve approfondimento per porre una nuova domanda al duo Ceriscioli-Bertolaso, entrambi impegnati (mente e braccio) nella realizzazione del Fiera Covid Center di Civitanova. Domanda estendibile anche alle altre città marchigiane i cui ospedali sono diventati “Covid”.

Potete garantire che una volta aperto il Fiera Hospital di Civitanova Marche con i suoi 84 posti letto e tornato al “rientro completo delle funzioni ospedaliere ordinarie” il Madonna del Soccorso di San Benedetto, l’ospedale sambenedettese non verrà più “svuotato” in caso di seconda onda Covid-19?

Oppure: non sarebbe stato più logico investire parte dei 12 milioni necessari per il Fiera Hospital per garantire in sicurezza percorsi e ricoveri separati per pazienti Covid e non Covid così da garantire la funzionalità dell’ospedale a prescindere dall’ampiezza della eventuale seconda curva di contagio, e fare lo stesso in tutti gli altri ospedali marchigiani, così da evitare rigidità e disfunzioni pesanti per il sistema sanitario regionale (ad esempio avere un pronto soccorso a 40 chilometri dalla propria abitazione?)

