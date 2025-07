SAN BENEDETTO – Alcuni anni fa il centrosinistra (lo stesso oggi di Matteo Ricci) fece una scelta coraggiosa: realizzare un ospedale di Primo Livello per il Piceno. Una struttura moderna, unificata, capace di superare l’anacronismo di due mezzi ospedali distanti 30 chilometri. Una scelta giusta, lungimirante. Ma rimasta incompiuta.

Oggi pare che il Centrosinistra la stia rinnegando – o peggio, la archivia con leggerezza – commettendo un errore grave. Un errore che rischia di condannare la costa picena a una marginalità sanitaria permanente.

Nel 2018, la giunta Ceriscioli (PD) individuò una soluzione chiara: un ospedale unico per il territorio. Chiamatelo nuovo, chiamatelo “uno”, non cambia la sostanza. L’idea era quella di conservare le strutture esistenti, integrandole con modifiche intelligenti, e superare così un sistema diviso e inefficiente.

A distanza di anni, però, ci ritroviamo ancora a parlarne come se fosse una proposta da valutare, anziché una priorità tradita. Continua a prevalere la demagogia, invece di dire le cose come stanno: fu un’occasione persa. Lo affermano non solo Riviera Oggi e Piceno Oggi, ma anche medici, infermieri, operatori sanitari e esperti del settore che conoscono come pochissimi altri le dinamiche della Sanità.

A questo punto, anche la collocazione geografica perde d’importanza, sebbene una posizione intermedia tra le due città capofila resti, evidentemente, la scelta più logica.

Nel frattempo, altrove si costruisce. A Fermo è in fase avanzata un ospedale di Primo Livello, moderno, ben collegato e fuori dal centro urbano. Proprio in questi giorni è stato installato il robot chirurgico. A Macerata il percorso è analogo. Nel nord delle Marche la presenza del Torrette di Ancona – ospedale di Secondo Livello – compensa le distanze. E noi? Ultimi, come sempre.

Intanto, si affaccia l’ipotesi di un ospedale con DEA a Piano d’Accio, vicino Teramo, a 25 minuti da Porto d’Ascoli. Ma è in Abruzzo. Affidarsi a quella struttura significherebbe aumentare, non ridurre, la mobilità passiva: più pazienti marchigiani sceglierebbero di curarsi fuori regione, con gravi ricadute per il nostro sistema sanitario.

Per concludere: recenti dichiarazioni di Matteo Ricci, riportate dal Corriere Adriatico, sono fonte di seria preoccupazione. Secondo il quotidiano, Ricci “ha già superato la diatriba sull’ospedale unico e vuole lavorare su un progetto a Ragnola, dove dovranno esserci delle eccellenze, così da avere a nord Torrette e a sud San Benedetto”. Testuale. Un’affermazione – se vera – a dir poco allarmante. Ricci dovrebbe smentirla con decisione.

Perché se davvero questa è la sua posizione, la costa picena ha il dovere di reagire. Non è solo una questione di strutture: in gioco ci sono diritti fondamentali, come quello alla salute e alla dignità.

Un’altra domanda sorge spontanea prendendo per buono quanto riportato dal quotidiano anconetano: perché non utilizzare la struttura del “Madonna del Soccorso” per ospitare le eccellenze, invece di costruire nel cuore dell’area sportiva cittadina, con danni evidenti per un turismo già in affanno? Oltre che con benefici economici evidenti. E che ne sarà del “Mazzoni” di Ascoli? O qualcuno pensa davvero che un ospedale di Primo Livello possa essere suddiviso tra due edifici lontani 30 chilometri?

Questo non è realismo. È populismo sanitario. E la costa non può più permetterselo.

Dopo anni di subalternità e promesse mancate, serve un sussulto di orgoglio. Serve dirlo chiaramente: un ospedale nuovo, serio, efficiente è ancora una priorità. Specialmente per la parte politica che la propose.

Non uno per ogni campanile.

Ma uno solo, per tutto il Piceno.

È ora di svegliarsi.