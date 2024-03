AST, 18 marzo ad Ascoli e San Benedetto per la Giornata Nazionale Vittime Covid

Il 18 marzo in occasione della giornata nazionale di memoria per le vittime del Covid, l’Ast picena si unisce ad un collettivo aperto a tutta la cittadinanza. Si terrà in simultanea, dalle 14.30 alle 18.00, nella ‘Sala della Ragione’ a Palazzo dei Capitani ad Ascoli e all’auditorium ‘Tebaldini’ a San Benedetto