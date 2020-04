Di seguito due tabelle: nella prima l’evoluzione dei contagi accertati dal 1° al 17 aprile nelle regioni italiane maggiormente colpite, dove si evince che le Marche, pur avendo una evoluzione negli ultimi 17 giorni inferiore a meno della metà del Piemonte (uscita secondo O.n.s. il 21 maggio) e di gran lunga inferiore alla Liguria (uscita secondo O.n.s. il 14 maggio) uscirebbe dai contagi ben 45 giorni dopo la Liguria.

Rispetto alla Liguria, pur con popolazione simile, le Marche manifestano nel periodo 1-17 aprile una crescita dei contagi inferiore del 21% nonostante nello stesso periodo abbiano analizzato ben 9 mila tamponi in più e quasi 11 mila in più dall’inizio dell’epidemia (dato che ovviamente incide sul numero di contagi accertati, non sappiamo se considerato dall’O.n.s. anche se sembra di no).