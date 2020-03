Incredibile quello che è successo a Roseto degli Abruzzi. Il gruppetto era stato punito per aver violato il divieto di assembramenti e una parte ha deciso di aggredire colui che aveva allertato i militari

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Follia nella giornata del 15 marzo.

Eclatante il fatto avvenuto a Roseto degli Abruzzi, dove cinque giovani del luogo si sono dati appuntamento su una spiaggia per consumare bevande alcoliche, contravvenendo così al divieto di assembramenti. In seguito al controllo dei militari dell’Arma i cinque sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione.

Quando i Carabinieri sono andati via dopo aver invitato i giovani a rientrare a casa, due di essi, brandendo una catena, si sono avventati contro un altro giovane del luogo, che secondo loro era stato colui che aveva avvertito i Carabinieri stessi.

Ne è scaturita una rissa dove uno degli aggressori ha riportato serie lesioni, impegnando poi i medici del pronto soccorso che, evidentemente, dovevano dedicarsi a tutt’altro con l’emergenza Coronavirus in atto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.