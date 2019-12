CUPRA MARITTIMA – Festa sulla costa. Avis Cupra festeggia 40 anni.

A Cupra in una chiesa gremita di gente, intervenuta per vivere insieme un momento così importante, hanno potuto godere di uno spettacolo emozionante con “Quelli che. ..non solo Gospel“.

Un coro diretto dal M° Massimiliano Luciani che ha saputo trasmettere tutta la passione e l’amore per la musica trasformando la serata in un momento magico e indimenticabile. In apertura sono stati ricordati i momenti significativi della nascita del sodalizio avisino, “Era il 9 luglio 1979 quando un gruppo di illuminati cittadini e l’amministrazione di allora capitanata dal sindaco Ugo Rossi scrivevano l’atto costitutivo e sanciva così la nascita della comunale Avis di Cupra Marittima che, con impegno si è contraddistinta negli anni per la sensibilizzazione della donazione di sangue” ha ricordato la Vice Presidente Lara Amadio.

“Un ringraziamento speciale a tutti i donatori e ai dirigenti che hanno contribuito a far crescere nell’opinione pubblica la consapevolezza e l’importanza del dono, a tutti coloro che quotidianamente offrono un aiuto concreto a quanti soffrono e sono nella situazione di bisogno”.

La serata è stata una esplosioni di canti gospel, ritmi soul, spiritual con coreografie entusiasmanti che hanno coinvolto il pubblico in un crescendo di forti emozioni. Non è mancato il momento celebrativo in cui il primo cittadino, Alessio Piersimoni ha sugellato con una medaglia sul labaro, questo traguardo. Interventi dalle autorità sono stati fatti per ricordare l’importanza della donazione, “Un appello a tutti, con particolare attenzione alle giovani generazioni, affinché vadano a donare per il bene di chi soffre, perché la società di oggi invecchia e abbiamo sempre più bisogno di giovani attenti e solidali” ha sottolineato il Presidente regionale Massimo Lauri.

Il saluto e gli auguri di buone feste da parte del Presidente Andrea Mora e di tutto il direttivo, hanno chiuso una serata memorabile, che verrà ricordata da tutti i presenti come il regalo di Natale più bello per la cittadinanza.

