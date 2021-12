Sarà il gruppo musicale “Gli Scozzesi” di Offida che a suon di cornamuse creerà l’atmosfera natalizia e di festa, al fine di far comprendere l’importanza della donazione del sangue. Appuntamento domenica 5 dicembre alle ore 15.30 a Piazza Possenti

CUPRA MARITTIMA – Donare. E’ questa la parola chiave del Natale 2021 per l’Avis di Cupra Marittima che, con il patrocinio dell’amministrazione Comunale, offre alla cittadinanza un pomeriggio di armonia insieme al gruppo “Gli Scozzesi” di Offida. Appuntamento domenica 5 dicembre alle ore 15.30 da Piazza Possenti attraversando le vie del paese.

Sarà una giornata all’insegna della musica itinerante interpretata con l’ausilio di cornamuse e percussioni per una domenica di festa dal sapore natalizio.

Non mancheranno poi i doni offerti dall’Avis a tutti i bambini che vorranno intervenire, e seguire gli Scozzesi per il loro “viaggio” per le vie del borgo.

Infine, l’Avis cuprense presenterà un calendario illustrato dell’anno 2022 che verrà regalato a tutte le famiglie che interverranno, con l’intento di sensibilizzare soprattutto i giovani al tema della donazione del sangue.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.