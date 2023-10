Di Laura Karafera

MASSIGNANO- In un periodo in cui la salute è al centro di tutte le nostre preoccupazioni, l’Avis di Cupra Marittima si impegna a diffondere consapevolezza sulle malattie cardiache, una delle principali cause di decesso di tutto il mondo.

Per rendere più chiaro l’argomento, l’Avis ha organizzato un evento straordinario dal titolo “Ascolta il Tuo Cuore”, che vedrà la partecipazione del rinomato cardiologo Pezzuoli Franco.

L’evento si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Massignano domenica 8 ottobre alle ore 17:30. Il dottor Pezzuoli Franco condividerà le sue esperienze per educare il pubblico sulla prevenzione delle malattie cardiache e sui fattori di rischio.

Ci sarà inoltre l’introduzione della Dott.ssa Del Prete Federica che si occuperà di sensibilizzare sulla prevenzione, la quale parte anche dalla donazione.

La conoscenza rappresenta il punto di inizio per la protezione del nostro cuore, e l’Avis di Cupra Marittima è determinata a fornire a tutti gli strumenti necessari per prendersi cura della propria salute cardiaca.

Al termine dell’evento informativo, l’Avis di Cupra Marittima offrirà un aperitivo a tutti i partecipanti. Questo momento di convivialità permetterà ai presenti di rilassarsi e discutere di ciò che hanno imparato e rappresenterà soprattutto un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e solidarietà.

L’Avis di Cupra Marittima invita tutti i residenti e i visitatori interessati a partecipare. La prevenzione è il primo passo per mantenere un cuore sano e la conoscenza acquisita durante questo evento potrebbe fare la differenza nella vita di ognuno di noi.

Inoltre, partecipando all’evento, si sosterrà il lavoro fondamentale dell’Avis nella promozione della donazione del sangue e nell’aiutare coloro che ne hanno bisogno.

Per ulteriori informazioni sull’evento, contattare l’Avis di Cupra Marittima al numero 388.7582667 o via e-mail all’indirizzo aviscupramarittima@libero.it.