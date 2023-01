CUPRA MARITTIMA – Scegliendo uno dei tre appuntamenti (25 gennaio, 22 marzo, 24 maggio) dalle ore 17 alle ore 19 si potrà partecipare a lezioni di primo soccorso per ricevere nozioni essenziali di primo intervento, come effettuare una chiamata d’emergenza, le manovre da compiere in caso di incidente, cosa fare e non fare dopo un tamponamento.

Il progetto, svolto in collaborazione con l’autoscuola 2000, si rivolge ai neo diciottenni per una guida consapevole.

I futuri patentati scopriranno il valore della solidarietà attraverso la donazione del sangue con informazioni trasmesse dai medici del trasfusionale di San Benedetto del Tronto.

L’obiettivo è quello di avvicinare i neo diciottenni attraverso nuovi canali, in percorsi di sensibilizzazione che si intrecciano con il quotidiano e permettano di arrivare ai giovani potenziali donatori in maniera sempre più capillare. Al momento della prima donazione verrà donato un gadget, un auricolare bluetooth wireless brandizzato, a salvaguardia della propria e dell’altrui salute, oltre che della patente appena conquistata.

L’Avis di Cupra Marittima vuole coinvolgere i giovani, rinnovando la mission dell’associazione nella promozione della cultura del dono e della solidarietà e proponendo loro un messaggio che unisce il concetto di dono a quello di sicurezza stradale in un connubio straordinario: salvare vite.

Grande soddisfazione viene espressa dalla presidente Lara Amadio: “Crediamo fermamente – dichiara – che l’informazione sulla donazione come gesto gratuito per aiutare concretamente chi soffre, rivolta ai giovani corsisti delle autoscuole, possa essere efficace perché rivolta a un pubblico particolarmente sensibile ed interessato: chi si affaccia al mondo degli adulti, può scoprire proprio in questo momento che essere ‘grandi’ significa anche essere solidali e attenti all’altro, all’ammalato, a chi soffre”.

Il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni ha aggiunto: “Ringrazio il presidente dell’Avis, tutto il direttivo e i donatori per le tante iniziative che l’associazione sta portando avanti nella nostra comunità e nell’ottica della sensibilizzazione nei confronti di questa importantissima attività, imprescindibile per le necessità ed esigenze del momento”.

Il primo appuntamento aperto a tutti i giovani è per il 25 gennaio dalle ore 17 alle ore 19 nella Sala Consiliare del Comune di Cupra Marittima.

Ingresso libero previa iscrizione ai numeri 388 7582667 – 329 2936130