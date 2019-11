ALTIDONA – Continuano gli appuntamenti con la grande musica e straordinari artisti all’Accademia Malibran di Altidona.

Dopo il successo del concerto di sabato 2 novembre scorso con il pianista e compositore Enrico Pieranunzi per Malibran Jazz, che ha visto la partecipazione di un pubblico entusiasta, proveniente da tutta la Regione Marche e da città come Roma, Latina e Bologna, domenica 10 novembre, alle ore 21,15, presso la Sala Colonna dell’Accademia, per Malibran Classica, sarà la volta del Duo Braconi: Simonide Braconi – Prima viola del Teatro alla Scala di Milano, Monaldo Braconi – pianoforte.

Simonide e Monaldo Braconi suonano insieme da moltissimi anni, entrambi vantano una brillante carriera.

