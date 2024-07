GROTTAMMARE – Dopo la bellissima serata di domenica 30 giugno con lo spettacolo musicale “Quella Carezza dei New Trolls”, il Lido degli Aranci ritorna in piazza Carducci a Grottammare con la prima di “Cabaretour”, Rassegna Comica che fa da corollario all’evento più importante della Riviera: Cabaret Amore Mio! A salire sul palco saranno artisti di spessore come l’attore napoletano Maurizio Santilli e la marchigiana Elisabetta Sabatini. A condurre la serata lo showman Christian Rosati che darà anche sfoggio delle sue splendide doti canore interpretando 2 pezzi del suo ultimo album “E Stelle” uscito da pochi mesi.



Intrattenimento musicale a cura del giovanissimo talento ascolano Vincenzo Aleandri, che con il suo organetto suonerà alcuni brani del nostro folklore marchigiano. Una serata all’insegna del buon ridere e della buona musica come da anni sa organizzare l’Associazione Lido degli Aranci, in collaborazione sempre con l’Amministrazione Comunale di Grottammare, nelle due importanti piazze cittadine, ovvero quella di Piazza Carducci e di Piazza Fazzini dove il prossimo 11 agosto, nella serata “Dopo Festival” si esibiranno i comici romani “I Sequestrattori” e Federico Sanfrancesco, vincitore di Cabaret Amore mio! del 2023.



Ma il weekend non si ferma qui per la Lido degli Aranci. Infatti sono in arrivo altri 2 appuntamenti della Rassegna Culturale “Librarsi”, già alla sua terza fortunata edizione, iniziata sabato scorso con l’artista grottammarese Carlo Gentili e i suoi “Dipinti al buio”, con la prefazione e apertura della Rassegna stessa del Vice Sindaco Lorenzo Rossi, sotto le Logge del Vecchio Incasato di Grottammare.

E in questa splendida location si torna con un bel bis anche questo fine settimana, iniziando venerdì 5 luglio alle ore 21.15 con gli autori sempre grottammaresi Carminio Spinucci e Vincenzo Mascaretti, moderatore dell’incontro Filippo Massacci con la loro “Grottammare nella Storia: Camilla Peretti e Sisto V”. Domenica7 luglio invece alle ore 18.30, l’autrice Alessandra De Angelis, ci proporrà “La danza della cetonia aurata”, con le opere in mostra dell’architetto Lamberto Santoni e la conversazione di Filippo Massacci con l’autrice.

Un weekend all’insegna dell’arte, della letteratura, del ridere e del divertimento, tutto a marchio Lido degli Aranci, tutto totalmente a ingresso gratuito, non potete mancare, con la LdA ormai lo sapete, non ci si annoia mai!

Tutte le info sui canali social ufficiali e infoline al 335.6234568.