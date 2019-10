SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sipario del Concordia stavolta si alza sul cinema. Con il primo film che sarà proiettato il 31 ottobre, riparte la stagione di cinema al “Concordia”.

“Era un impegno assunto con la Città dopo le positive esperienze condotte negli ultimi due anni – dice l’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri – Con la nuova collaborazione intendiamo rafforzare il ruolo del Concordia come presidio culturale di altissimo livello nel centro di San Benedetto grazie alla programmazione sia degli spettacoli della stagione teatrale, da quest’anno in doppia rappresentazione, sia con la proiezione di film di qualità, spesso in prima visione”.

Sarà la ditta Niche srl di Morrovalle, che vanta un’esperienza pluriennale nella gestione di sale cinematografiche nel territorio marchigiano e che già partecipò alla gara svolta due anni fa, a gestire il cartellone delle proiezioni che, compatibilmente con le date disponibili, si succederanno nei fine settimana con la possibilità di programmare qualche evento speciale infrasettimanale. La Niche gestirà il servizio per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, con possibilità di rinnovo per un’ulteriore stagione.

