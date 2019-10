PADOVA – Padova-Samb 2-0. Le interviste post partita.

Paolo Montero: “Abbiamo fatto una bella partita, soprattuto nel primo tempo ma non dobbiamo togliere i meriti al Padova che è una squadra esperta e tra le candidate per vincere. Io sinceramente non posso rimproverare nulla ai miei. La partita è stata decisa dall’episodio del rigore ma non parlo degli arbitri, possono sbagliare come tutti. Non andrò neanche a vedere se era rigore”:

Mirko Miceli: “E’ stata una partita equilibrata fino al rigore per loro, certo c’erano assenze importanti tra noi ma non stiamo qui a cercare alibi o scuse. Adesso c’è una partita difficile contro il Vicenza e poi un’altra contro la Reggina ma il calcio è così”.

Salvatore Sullo (mister Padova): “Loro non hanno fatto nulla in quasi tutta la partita, abbiamo sofferto molto poco. Secondo me il rigore non ha influito sulla partita, noi abbiamo vinto meritatamente. Non parlo di arbitri, sono alla mia undicesima panchina, figuriamoci se mi metto a parlare di arbitri”. Sul momento no vissuto dai suoi fino a stasera: “Si devono ricordare, da ora in avanti, che conta quello che c’è davanti alla maglia, non quello che c’è dietro”.

