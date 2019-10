SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il malvivente arrestato in Riviera il 4 ottobre è un’ennesima dimostrazione di quanto sia importante il rapporto fra persone e militari”.

Così, in una nota, il Comando Provinciale dei Carabinieri elogia i cittadini che hanno aiutato i carabinieri ad individuare e fermare un ladro in via Campania a San Benedetto mentre tentava un furto in casa.

Qui l’articolo

Il responsabile, un 55enne di origine napoletana con precedenti, era stato notato da vari residenti che non avevano esitato ad allertare le autorità militari: “Esempio di buona collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, bene così” affermano dal Comando.

Il ladro, che si è complimentato con i carabinieri dopo la cattura, è in stato di fermo mentre il complice, fuggito in auto, è vicino all’identificazione.

Qui l’articolo

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.