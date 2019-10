SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un tentativo di furto, questo è al vaglio dei Carabinieri di San Benedetto che sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 4 ottobre, in via Campania, una traversa di viale De Gasperi. Probabilmente l’intervento del proprietario dell’appartamento ha messo in fuga due ladri: lesta anche la chiamata ai Carabinieri che sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccare un uomo mentre il complice pare sia riuscito a fuggire in automobile.

Al momento si sta vagliando la possibilità di arrestare l’uomo fermato mentre si sta ricercando il complice. Presto aggiornamenti.

