SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Liceo Classico “Leopardi” di San Benedetto del Tronto allarga i confini: nasce il Liceo Classico Internazionale . Nell’anno scolastico 2019/2020, fa sapere il dirigente scolastico Maurilio Piergallini, l’Offerta Formativa cittadina si arricchirà di un nuovo corso di studi innovativo e di grande prestigio, il Liceo Classico ad indirizzo Internazionale , che sarà attivato presso la sede del Liceo “Leopardi”.

Il “Leopardi”, dopo aver seguito un profondo percorso di innovazione didattica e tecnologica, ha deciso di aprire alla dimensione internazionale il proprio curriculum formativo. Si tratta di un corso di Liceo Classico con orario potenziato, con ben 4 ore di Inglese settimanali , di cui 1 tenuta da un docente madrelingua , per i primi due anni, e con altre due discipline scientifiche insegnate dal primo al terzo anno (Matematica) e dal terzo al quarto (Biologia) in doppia lingua, italiano ed inglese, sempre con il supporto del docente madrelingua.

Il corso riconosce l’imprescindibilità della perfetta padronanza della lingua inglese per i giovani ed anticipa alla scuola superiore la tendenza già in atto in molte università italiane ad istituire corsi di studio in lingua inglese.

Gli studenti di questo corso potranno conseguire la certificazione IGCSE (International General Certificate of Secondary Education – che corrisponde ad un vero e proprio titolo di studio nel Regno Unito) in English as a Second Language, Mathematics e Biology, internazionalmente riconosciuta e spendibile in 160 paesi del mondo. Gli esami saranno sostenuti in sede, a San Benedetto del Tronto, grazie all’accreditamento dell’Istituto come scuola riconosciuta dall’Università di Cambridge. Poche e prestigiose scuole propongono questo percorso per il quale è necessario superare una dura selezione basata su elevati standard di qualità.

D’altro canto, il nostro Istituto ha una tradizione lunga e consolidata nell’insegnamento delle lingue. Ai giovani che frequenteranno il Liceo Classico Internazionale sarà anche richiesto di frequentare uno stage all’estero, presso scuole di lingua inglese che rispondono agli standard dell’Indirizzo Internazionale Cambridge.

