SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante iniziativa sociale in Riviera.

L’11 marzo prenderà il via una nuova edizione del Corso gratuito di autodifesa per donne che si svolgerà presso la palestra del Liceo Classico a San Benedetto.

Si tratta di una iniziativa ormai consolidata nel tempo visto che l’Unione Sportiva Acli Marche, sin dal 2017, ne ha organizzati già 13 con quasi 400 donne di ogni età coinvolte.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione e con il sostegno dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di San Benedetto del Tronto, della Regione Marche e di Coop Alleanza 3.0, col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, ed in collaborazione con Qualis Lab-Analisi cliniche e con i Centri antiviolenza delle Marche.

“Il corso di autodifesa – dice l’istruttore Emanuele Conti – ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale, spiegare l’atteggiamento da tenere nel caso di aggressione e le metodologie necessarie per farvi fronte in maniera efficace. Le donne in questo modo acquisiranno una maggiore consapevolezza delle proprie capacità personali ed avranno più autostima”.

“L’iniziativa – dice il presidente regionale U.S. Acli Marche Giulio Lucidi – ha una duplice finalità. Oltre a dare strumenti utili riguardo all’autodifesa, infatti, il corso permette alle iscritte di fare attività fisica e farla significa, ad esempio, più salute per il cuore, il cervello, le arterie e le vene. Inoltre fare movimento migliora la salute delle ossa e dei muscoli. Una donna su 4 è sedentaria e non svolge attività fisica neanche moderata. Proprio per questo invitiamo le donne a partecipare a questo progetto che permetterà loro di muoversi di più”.

Il corso si terrà dall’11 marzo al 15 aprile ogni mercoledì dalle ore 19,30 alle 20,30 presso la palestra del Liceo Classico in viale De Gasperi 135 a San Benedetto del Tronto.

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, si consiglia la prenotazione visto che potranno partecipare le prime 50 iscritte.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi alla segreteria del corso: 3442229927, oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

