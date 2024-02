assistita, lavori di ricerca, approfondimento, rielaborazione degli apprendimenti, recupero e valorizzazione delle eccellenze.

Materie curricolari veicolate in lingua straniera già dal biennio (storia e geografia in metodologia CLIL).

Presenza di lettori madrelingua per attività curriculari e integrative, collaborazione con il docente di classe per le attività in metodologia CLIL e per la produzione e somministrazione di materiali e prove in lingua non italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI:

Valorizzare la comunanza culturale e valoriale della tradizione e della civiltà occidentale entro quella europea attraverso la lettura e la traduzione dei testi classici.

Saper utilizzare i metodi propri della cultura classica-umanistica acquisendo una visione critica della realtà e cogliendo le intersezioni tra i saperi, connettendo i metodi della matematica e della fisica o delle scienze naturali con quello della decodificazione dei linguaggi, potenziando le abilità comunicative nelle lingue straniere, oltre che in italiano, anche grazie alla pratica laboratoriale.

Maturare le abilità e le competenze per acquisire il metodo della ricerca scientifica, tecnologica, economica, giuridica.

Cogliere nella cultura e nelle bellezze storico-artistiche un patrimonio comune europeo.

Ampliare le conoscenze geografiche non solo in ambito territoriale ma anche e soprattutto in ambito umano ed economico-politico.

Cogliere le basi storiche del diritto e comprenderne l’evoluzione, integrando le conoscenze con quelle delle dinamiche dell’economia europea e mondiale.

Prepararsi al proseguimento degli studi in ogni sbocco universitario italiano ed europeo.