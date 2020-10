SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ avvenuta con data 8 ottobre la premiazione del concorso letterario Opera Prima, indetto dalla Omnibus Omnes in collaborazione con il Liceo Classico Leopardi di San Benedetto del Tronto.

In una cerimonia privata, nel rispetto delle norme Covid, sono stati consegnati gli attestati di merito agli studenti partecipanti ed è stata proclamata la vincitrice, Chiara Galiffa, che vedrà il suo manoscritto pubblicato a cura dello sponsor Mauna Kea & Mauna Loa Edizioni. Secondo assoluto, Beatrice Pignotti. I membri della Giuria sono: Presidente Mimmo Minuto, che potremmo definire il “patron” della cultura in Riviera; Giampietro De Angelis per la Omnibus Omnes; Maurizio Governatori per il Premio Adriatico sezione Marche; Paolo Montanari ed Elena Malta per la Pelasgo 968 di Grottammare; Vittorio Verducci per la Associazione Il Faro; Andrea Cacciavillani; Barbara Andrenacci; William Craia.

I manoscritti degli studenti hanno rivelato un elevato grado di eccellenza, dal primo all’ultimo, e la Giuria scelta, formata, tra gli altri, da componenti di ben tre premi letterari, ne ha apprezzato sia la originalità, sia lo svolgimento e la proprietà di linguaggio, che si sono dimostrati all’altezza di un concorso letterario per adulti.

A coordinare il concorso, Insieme al Dirigente Maurilio Piergallini, hanno contribuito i docenti: Prof.ssa Lucia Marinangeli, Prof.ssa Bianca Saini, Prof.ssa Angela Longo, Prof.ssa M. Letizia Canaletti, Prof.ssa Manuela Cocci, e Prof. Matteo Tombolini. Afferma Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus Omnes: “La letteratura è uno degli strumenti fondamentali per migliorare il mondo, e l’arte dello scrivere è un mezzo potente di comunicazione. Partecipare a questo concorso per gli studenti è stato un grande impegno, e moralmente sono tutti vincitori. La vincitrice assoluta, Chiara Galiffa, inizierà entro pochi giorni il lavoro di editing, in collaborazione con la Mauna Kea & Mauna Loa Edizioni, che porterà alla pubblicazione del libro, distribuito sul mercato librario a livello nazionale e la cui presentazione ufficiale avverrà tra gennaio e febbraio 2021”. La Omnibus Omnes sta preparando un nuovo bando per il Concorso Letterario Opera Prima, edizione 2021.

