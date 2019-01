Concerti al “Pin Up & Disco Live” il 31 gennaio, il primo e due febbraio. Biglietti disponibili su TicketOne, l’artista sarà accompagnato dalla sua band storica

MOSCIANO SANT’ANGELO – È stato un successo il tour europeo, compiuto lo scorso anno, per festeggiare i vent’anni di un disco cult per il pop italiano: “La Favola di Adamo ed Eva”

Max Gazzè proseguirà il suo viaggio nella “Favola” riproponendo al pubblico esattamente la scaletta del disco in alcuni club storici italiani, luoghi dove “La Favola di Adamo ed Eva” è andata in scena alla fine degli anni ‘90.

Per questo speciale tour l’artista sarà accompagnato dalla sua band storica.

Mosciano Sant’Angelo, e il “Pin Up Disco & Live”, avranno l’onore di ospitare per tre giorni il noto cantante italiano.

Tre concerti: il 31 gennaio, il primo e due febbraio dalle 21. Eventi a cura del “Dejavu Drinkandfood & The Alley Pub” di Sant’Egidio alla Vibrata.

Biglietti disponibili su TicketOne, il “Pin Up Disco & Live” si trova a Mosciano a Sant’Angelo in via Francia 12, vicino all’uscita del casello autostradale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte)