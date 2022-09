MOSCIANO SANT’ANGELO – Tragedia a Marina di Mosciano: a causa di un incidente sul lavoro ha perso la vita un operaio di 49 anni, Tonino Fanesi, residente a Giulianova ma originario di San Benedetto. È accaduto questa mattina in un’azienda metallurgica, dove l’uomo, secondo le ricostruzioni, stava lavorando alla manutenzione di un macchinario, il quale si sarebbe rimesso in movimento in maniera inaspettata. L’operaio è stato colpito alla testa, riportando ferite mortali.