TERAMO – Nel corso della giornata di ieri, martedì 6 settembre, i Carabinieri della Provincia di Teramo sono riusciti a trarre in salvo due aspiranti suicidi: si tratta di un uomo di 76 anni e di un ragazzo di 26.

Nel primo episodio, avvenuto intorno alle ore 9.00, è giunta ai Carabinieri di Teramo la telefonata disperata di un uomo 76enne, pensionato, il quale si trovava sul ponte San Francesco di Teramo e minacciava di suicidarsi a causa della precaria situazione economica in cui versava.

L’aspirante suicida è stato trattenuto al telefono dai Carabinieri della Centrale Operativa, per il tempo necessario a far giungere sul posto i militari in quel momento in servizio di pattuglia e i sanitari del 118. Nel giro di pochi minuti, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il ponte e hanno convinto l’uomo a desistere dai propri insani propositi. Il pensionato, incolume, è stato comunque trasportato per le cure del caso al locale Pronto Soccorso e successivamente ricoverato presso l’Ospedale di Giulianova.