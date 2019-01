Avevano tentato di immatricolare il mezzo, già oggetto di appropriazione indebita in danno di una Società di Leasing, facendola risultare di provenienza estera (Francia) e riciclandola con documenti e targhe false

TERAMO – Polizia Stradale in azione nel Teramano. In questi giorni è scattata, da parte degli agenti, la denuncia nei confronti di tre persone (un cittadino di Napoli e due romeni tra i 36 e i 45 anni) per ricettazione, riciclaggio e falso.

I tre avevano tentato di immatricolare una Mercedes Gla, già oggetto di appropriazione indebita in danno di una società di Leasing, facendola risultare di provenienza estera (Francia) e riciclandola con documenti e targhe false.

Gli agenti hanno così potuto sequestrare l’auto.

