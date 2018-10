Viale dello Sport non sarà interdetto al traffico e sarà accessibile il parcheggio Nord del Riviera della Palme, non sarà, invece, utilizzabile quello antistante il Palazzetto dello Sport

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb comunica che, in occasione della gara di campionato Sambenedettese – Imolese di mercoledì 17 ottobre 2018, ore 18:30, i cancelli dello Stadio “Riviera delle Palme” saranno aperti sin dalle ore 17. Si invita i tifosi a recarsi allo Stadio muniti di documento d’identità.

Si informa, inoltre, che Viale dello Sport sarà percorribile liberamente e che per le auto dei tifosi locali sarà utilizzabile il parcheggio Nord, dove ci sarà anche un’area appositamente allestita per cicli e motocicli negli ex campetti da calcetto situati dietro la Curva Nord. Non sarà utilizzabile, invece, quello antistante il palazzetto dello Sport e non sarà consentito il parcheggio lungo tutto viale dello Sport.

Nei giorni scorsi c’erano state polemiche riguardo alla chiusura avvenuta nel pomeriggio del 10 ottobre (clicca qui) dove era intervenuto anche il Siulp (clicca qui) : il sindacato di Polizia aveva criticato il Questore Luigi De Angelis.

BIGLIETTERIA Il Botteghino di Curva Nord aprirà il giorno della gara dalle ore 10 fino al termine del primo tempo. Per l’acquisto del biglietto è necessario un documento d’identità dato che, a seguito della nuova normativa europea sulla privacy, non è più possibile tenere in archivio dati sensibili. La prevendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà martedì 16 ottobre alle ore 19 e il giorno della gara il botteghino Ospiti resterà chiusosA5m

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 56 volte, 56 oggi)