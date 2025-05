SAN BENEDETTO – Chi, in questi giorni, si muove verso San Benedetto del Tronto non può non notare i disagi al traffico causati dai lavori in corso sul ponte che scavalca il torrente Albula. La rimozione dell’aiuola spartitraffico centrale sta generando code e rallentamenti, mettendo a dura prova la pazienza di automobilisti e residenti.

L’utilizzo di un semaforo temporaneo ha rallentato la circolazione e in molti ci hanno segnalato i disagi nell’attraversare quel tratto di strada, “negli orari di punta si impiega anche un’ora”. E come si sa, sulla Statale 16 le cose non vanno meglio.

I lavori attuali rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione della foce del torrente Albula e del lungomare. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare la sicurezza e l’estetica dell’area in vista dell’estate.

Da chiarire la nuova situazione parcheggi, che si trovavano presso l’aiuola spartitraffico, ma che ora, essendo diventata un’unica carreggiata più larga, dovranno trovare una nuova sistemazione.