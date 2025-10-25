1985/86 – 2025/26 | 40 anni dopo “DERBY” di Antonio Di Salvatore [VIDEO]

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato: Paolo Beni, Bruno Piccioni, Piero Pucci, Alfiero Caposciutti, Gianni Offidani, Massimo Barbuti, Sauro Fattori, Gigi Cagni, Aldo Sensibile, Bruno Ranieri, Emilio De Cicco, Alessandro Lunari, Chiara Poli, Luigi Maria Perotti ed Edoardo Ciriaci. Bruno Ranieri ha giocato in maglia Samb dal 1980 al 1987, ci scusiamo per il refuso in grafica al minuto 13.05. Grazie alla redazione di Riviera Oggi e Piceno Oggi, al direttore Nazzareno Perotti e al suo archivio storico, a Ernesto Pezzella per i video panoramici, a Chiara Poli per l’intervista ad Aldo Sensibile. Buona visione!