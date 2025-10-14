GROTTAMMARE – Fino a giovedì 31 ottobre, residenti, domiciliati e operatori economici del Paese Alto possono ancora presentare domanda per ottenere l’abbonamento o il tagliando gratuito di parcheggio nei posteggi riservati di via Palmaroli, validi per tutto il 2026.

Le istruzioni per la presentazione delle richieste o ulteriori informazioni e contatti sono disponibili sul sito istituzionale, sezione Servizi / Patrimonio, alla pagina: https://www.comune.grottammare.ap.it/servizio/richiedere-posteggi-auto-riservati-siti-nel-parcheggio-di-via-palmaroli/

Sono previste due opzioni:

– Abbonamento per posto numerato e riservato (strisce gialle) – costo annuale: 100 € per residenti, 125 € per domiciliati e operatori economici. È consentito un solo abbonamento per nucleo familiare o attività.

– Tagliando di sosta gratuita per l’area riservata ai soli residenti della Z.T.L., con segnaletica verticale dedicata.

Le domande, compilate sull’apposito modello scaricabile dal sito, vanno presentate, con gli allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo, oppure tramite PEC a grottammare.protocollo@emarche.it, o via email ordinaria a protocollo@comune.grottammare.ap.it.

Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico fino a esaurimento posti.

L’esito delle domande e la graduatoria saranno pubblicati entro il 30 novembre. In caso di accoglimento, il mancato pagamento dell’abbonamento equivale a rinuncia.