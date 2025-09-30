SAN BENEDETTO – La Croce Verde di San Benedetto del Tronto, ha annunciato l’attivazione del servizio di accompagnamento per le persone disabili allo stadio Riviera delle Palme, per le partite casalinghe della Sambenedettese.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti e di promuovere inclusione e solidarietà.
I mezzi attrezzati e i volontari della Croce Verde garantiranno trasporto e supporto, permettendo ai tifosi di vivere da vicino l’atmosfera unica del tifo sambenedettese. Il servizio prevede cinque posti disponibili per ogni partita, di cui due riservati a persone in carrozzina. Per garantire la migliore organizzazione, la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata almeno 2/3 giorni prima dell’incontro.
Il servizio sarà attivo in occasione di tutte le partite casalinghe della sambenedettese. Le prenotazioni possono essere effettuate contattando la sede della Croce Verde al numero 3454442108 e 0735-584421 o scrivendo all’ indirizzo: info@croceverdesbt.it.
Lascia un commento