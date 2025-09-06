SAN BENEDETTO – Sabato 6 settembre, in viale Secondo Moretti avrà luogo “Nel Segno della Taranta, sotto le stelle della solidarietà balliamo per l’inclusione”.
L’evento, organizzato dall’associazione Le Ali della Vita e presentato da Stefano Tisi vede la colloborazione di numerose associazioni locali quali: Michelepertutti, BellaCoggg, Dori, Ri.dò, Croce Verde, Anteas, Guardia Nazionale ambientale, Ora et labora, Unità cinofile da soccorso, Asd Canminando insieme – gruppo cinofilo, Unione italiana dei ciechi e ipovedenti, Gta Sun Beach, I ragazzi d’Amare.
La giornata prenderà il via alle 16.15 e proseguirà fino a tarda serata con una serie di iniziative e spettacoli per grandi e piccini all’insegna della solidarietà e dell’inclusione.
Il programma della giornata prevede diverse attività:
- Alle 16.15 ci sarà un’esibizione di mantraling a cura del gruppo cinofilo “ASD Love Your Dog” in collaborazione con le Guardie Ambientali Nazionali.
- Alle 18.00 i volontari della “Croce Verde” di San Benedetto terranno una dimostrazione di primo soccorso sulla manovra di Heimlich.
- Alle 18.15 Francesco Casagrande leggerà alcune sue poesie.
- Alle 18.30 Stefano Ghidotti, un Parkinson Coach, terrà una sessione intitolata “Ogni passo conta: il potere dell’attività fisica contro il Parkinson”.
- Alle 20.30 il Nucleo Cinofilo Unità Cinofila da Soccorso ANVVFC terrà un’esibizione.
- Alle 22.00 il gruppo I Calanti si esibirà in concerto.
L’evento è patrocinato dalla Città di San Benedetto del Tronto e organizzato con la partecipazione straordinaria di diverse associazioni, tra cui il SBT Tourism.
L’obiettivo dell’evento, come indicato sul poster, è “Sotto le stelle della solidarietà balliamo per l’inclusione – Uniamo San Benedetto del Tronto”.
