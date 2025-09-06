SAN BENEDETTO – Sabato 6 settembre, in viale Secondo Moretti avrà luogo “Nel Segno della Taranta, sotto le stelle della solidarietà balliamo per l’inclusione”.

L’evento, organizzato dall’associazione Le Ali della Vita e presentato da Stefano Tisi vede la colloborazione di numerose associazioni locali quali: Michelepertutti, BellaCoggg, Dori, Ri.dò, Croce Verde, Anteas, Guardia Nazionale ambientale, Ora et labora, Unità cinofile da soccorso, Asd Canminando insieme – gruppo cinofilo, Unione italiana dei ciechi e ipovedenti, Gta Sun Beach, I ragazzi d’Amare.

La giornata prenderà il via alle 16.15 e proseguirà fino a tarda serata con una serie di iniziative e spettacoli per grandi e piccini all’insegna della solidarietà e dell’inclusione.

Il programma della giornata prevede diverse attività:

Alle 16.15 ci sarà un’esibizione di mantraling a cura del gruppo cinofilo “ASD Love Your Dog” in collaborazione con le Guardie Ambientali Nazionali.

Alle 18.00 i volontari della "Croce Verde" di San Benedetto terranno una dimostrazione di primo soccorso sulla manovra di Heimlich.

Alle 18.15 Francesco Casagrande leggerà alcune sue poesie.

Alle 18.30 Stefano Ghidotti, un Parkinson Coach, terrà una sessione intitolata "Ogni passo conta: il potere dell'attività fisica contro il Parkinson".

Alle 20.30 il Nucleo Cinofilo Unità Cinofila da Soccorso ANVVFC terrà un'esibizione.

Alle 22.00 il gruppo I Calanti si esibirà in concerto.

L’evento è patrocinato dalla Città di San Benedetto del Tronto e organizzato con la partecipazione straordinaria di diverse associazioni, tra cui il SBT Tourism.

L’obiettivo dell’evento, come indicato sul poster, è “Sotto le stelle della solidarietà balliamo per l’inclusione – Uniamo San Benedetto del Tronto”.