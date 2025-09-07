SAN BENEDETTO – San Benedetto ha ospitato ieri, domenica 6 settembre, un’emozionante serata conclusiva per la giornata di solidarietà promossa dall’associazione “Le Ali della Vita”, in collaborazione con le associazioni locali.

La giornata, ricca di appuntamenti, ha preso il via in Viale Moretti alle 16.15 del pomeriggio con un’esibizione di mantraling a cura del gruppo cinofilo “ASD Love Your Dog” in collaborazione con le Guardie Ambientali Nazionali.

Alle 18 i volontari della “Croce Verde” di San Benedetto hanno tenuto una dimostrazione di primo soccorso sulla manovra di Heimlich.

Successivamente è stato il turno di Francesco Casagrande che ha recitato alcune tra le sue poesie

Alle 18.30 Stefano Ghidotti, fondatore e Presidente di Parkinson&Sport, blogger, mentalcoach, triathleta, malato di sport e di Parkinson., ha tenuto una sessione intitolata “Ogni passo conta: il potere dell’attività fisica contro il Parkinson”.

L’evento, dopo l’esibizione del Nucleo Cinofilo Unità Cinofila da Soccorso ANVVFC, è culminato con il trascinante concerto de I Calanti, gruppo salentino che ha saputo coinvolgere l’intero centro cittadino in una festa di musica e inclusione.

La serata è stata un trionfo di emozioni e allegria, con il pubblico che ha ballato e cantato senza sosta.

Il concerto non è stato solo un momento di svago, ma ha anche rappresentato il simbolo di un’intera giornata dedicata alla solidarietà e all’inclusione sociale, dimostrando come la musica possa unire le persone e superare ogni barriera.

Il successo di questa iniziativa conferma l’importanza di eventi come questo per la comunità, rafforzando i legami e promuovendo valori di altruismo e condivisione.