PILLOLE NEWS – Anche oggi, purtroppo, l’argomento, non dico più importante ma sicuramente più seguito, riguarda la Sambenedettese Calcio o meglio la A.S. Sambenedettese che tutti ormai definiscono come la “Renzese”.

Saremmo tentati di dire che le pillole che hanno come tema la nostra squadra di calcio stanno diventando un’altra forma di medicinale, il cui nome lo lasciamo indovinare ai nostri lettori.

Pare però che le “cure” non abbiano ancora avuto nessun effetto anche se le agonie si sa come finiscono.