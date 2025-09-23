SAN BENEDETTO – Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà nelle Marche da martedì 23 a giovedì 25 settembre per una serie di appuntamenti pubblici, visite istituzionali e incontri con imprenditori e cittadini. Un’agenda fitta, che lo porterà in tutte le province marchigiane.

Giovedì sarà la volta del sud delle Marche. Alle 9:30 il leader della Lega visiterà il quartiere Ponterotto di San Benedetto del Tronto, con una passeggiata in Piazza della Libertà, per poi spostarsi alle 11:00 a Offida, con una tappa al mercato cittadino.

Alle 12:30, Salvini incontrerà imprenditori e militanti ad Ascoli Piceno, nel Chiostro di San Francesco.

Nel pomeriggio, alle 16:15, sarà a Grottammare, presso l’Hotel Parco dei Principi, per un convegno pubblico dedicato alla terapia digitale e alla telemedicina, temi legati all’innovazione in ambito sanitario.

Chiusura del tour alle 18:00 a Macerata, in Piazza Vittorio Veneto, con un comizio pubblico insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.