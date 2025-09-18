ANCONA – Durante il comizio ad Ancona in sostegno del presidente uscente delle Marche Francesco Acquaroli, il vicepremier Matteo Salvini ha chiesto un minuto di silenzio in memoria dell’attivista americano Charlie Kirk, recentemente ucciso in circostanze drammatiche.

“Vi chiedo un minuto di orgoglio, riflessione, determinazione, coraggio e apparente silenzio – ha detto Salvini alla folla – che subito dopo diventa forza per Charlie Kirk”.

Il leader della Lega ha poi commentato le reazioni seguite all’omicidio: “Ciò che mi ha colpito non è solo la brutalità del gesto, ma l’atteggiamento di molti dopo l’accaduto. Reazioni senza vergogna, che fanno riflettere ancora di più su quanto sia necessario non abbassare la guardia”.

In primo piano il video dell’intervento tratto dal canale Agenzia Italia News