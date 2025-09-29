ANCONA – “Prendiamo atto della riconferma alla guida della Regione Marche di Francesco Acquaroli, a cui auguriamo di lavorare per il bene di tutti i marchigiani, anche di chi non lo ha sostenuto“. Questo il commento del coordinatore regionale del M5S Marche, Giorgio Fede.

“C’è grande rammarico e preoccupazione per i dati sull’affluenza, peggiori di quelli delle ultime Regionali, che ci dicono che i cittadini delusi e distanti dalla politica crescono. Abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità e generosità a questo progetto politico, purtroppo non è bastato per superare la disaffezione dei cittadini, come invece speravamo. Ringraziamo il candidato della coalizione progressista, Matteo Ricci, per tutto l’impegno profuso in questi mesi. E i nostri candidati, che in queste settimane hanno speso tutte le loro energie. Come M5S continueremo a lavorare sodo, a essere voce critica e costruttiva, dentro e fuori le istituzioni. Saremo al fianco dei cittadini e delle comunità locali per difendere i beni comuni, tutelare la salute e l’ambiente, sostenere le imprese e rilanciare i territori interni troppo spesso dimenticati. Oggi più che mai serve una politica fatta di serietà, trasparenza e partecipazione. E noi ci saremo, con l’obiettivo di dare voce ai cittadini, soprattutto a chi troppo spesso è rimasto ai margini delle scelte politiche. Il Movimento 5 Stelle c’è, continuerà a esserci e a battersi con forza per costruire un futuro migliore per le Marche”.