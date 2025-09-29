ANCONA – Le prime parole di Francesco Acquaroli, neo rieletto presidente della Regione Marche per il secondo mandato.

“Ringrazio la coalizione e tutti i candidati, perchè è stata una campagna elettorale intensa e mi fa piacere che si siano unite a noi numerose forze civiche. Un ringraziamento a tutto il Governo che in questi anni è stato sempre al fianco della nostra Regione, l’obiettivo è di continuare il lavoro iniziato e portare a termine ciò che abbiamo iniziato nel primo mandato. Abbiamo messo al centro il senso di appartenenza al territorio che secondo noi ha un grande futuro, faremo in modo che i nostri giovani troveranno qui tutto ciò di cui hanno bisogno. C’è soddisfazione perchè la comunità marchigiana ha riconosciuto il nostro lavoro in questi cinque anni. Ringrazio anche i miei cari che mi sono stati vicini. Sicuramente siamo determinati a far sì che le Marche tornino una regione competitiva, puntando sulla sanità territoriale e sulle eccellenze manifatturiere da valorizzare”.