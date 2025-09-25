SAN BENEDETTO – Durante il suo tour nel Piceno, il Ministro Matteo Salvini, nella mattina del 25 settembre fa tappa al San Benedetto in piazza della Libertà in zona Ponterotto.

“Ho letto quello che è accaduto nelle scorse settimane con gli interventi dei carabinieri, della Polizia Municipale per sgomberare baraccopoli e Tendopoli. – ha dichiarato Salvini – Ovviamente aiutare chi ha bisogno è fondamentale, ci mancherebbe altro. Basta che aiutare chi ha bisogno non diventi un incubo per le brave persone che vivono e lavorano di fianco che vorrebbero uscire tranquilli di casa, vorrebbero andare ai giardini. Non si può tollerare l’illegalità. È venuto l’Onorevole Molteni, che lavora al Ministero dell’Interno perché ovviamente ogni giorno uomini e donne in divisa fanno il possibile e l’impossibile, però qua bisogna fare di più. Gli italiani conoscono San Benedetto del Tronto per la bellezza, per il Brodetto, per il lungomare. San Benedetto del Tronto però non deve essere bella solo per i turisti a luglio e ad agosto. Deve essere vivibile per tutti i suoi cittadini a settembre, a ottobre, a novembre, a dicembre e quindi aiutare chi ha bisogno, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Però chi vive di criminalità ed è nato a San Benedetto, qua ce lo dobbiamo tenere; non per strada ma in carcere.Chi vive di criminalità e arriva da un altro paese deve tornare nel paese da dove è arrivato.Quindi stiamo investendo, assumendo poliziotti, e carabinieri”

Il ministro entra poi nel vivo dell’imminente campagna elettorale: “Per serietà non vengo a dire: votate la Lega Domenica perché la Regione non ha competenze sulla sicurezza, però la Regione ha competenze ad esempio sulla gestione delle case popolari. Noi con i soldi del Ministero, stiamo sistemando circa 700 case popolari nella Regione Marche che verranno restituite ai cittadini. “

Inevitabile, poi fare riferimento, ai temi più strettamente di sua competenza anche se meno legati al motivo della fugace visita a San Benedetto: “Non so da quanti decenni sentiate parlare dell’alta velocità nelle Marche. Noi abbiamo nominato il commissario e l’obiettivo è che entro la fine della legislatura si mandi a gara l’appalto e quindi ci siano le aziende che possano cominciare ad avere l’alta velocità anche nella regione Marche”

“Un problema di San Benedetto del Tronto è l’autostrada 14, il tratto San Benedetto Pedaso che chiede urgenti lavori, l’ho fatta stamattina per venire qui. Con Autostrade per l’Italia ho una telefonata sostanzialmente quotidiana per chiedergli di fare bene e fare in fretta, perché come mi sono fatto la coda io, se la fanno tutti i giorni quelli che vivono, lavorano e studiano qua. Stiamo lavorando per chiudere il piano economico e finanziario con Autostrade per l’Italia. Loro devono garantire di fare tutto quello che hanno promesso di fare da contratto nei tempi previsti. Di mio sto lavorando sul versante ferroviario.”