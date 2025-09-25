SAN BENEDETTO – Alessandro Marini, presidente del Circolo Nord del Partito Democratico, ha preso parte, questa mattina 25 settembre 2025, al comizio di Matteo Salvini presso l’area della Caritas del Ponterotto con una protesta simbolica: ha mostrato una bandiera della Palestina e si è presentato con un bavaglio sulla bocca. Un gesto, compiuto per denunciare la drammatica situazione a Gaza e l’atteggiamento del governo italiano.

Martedì oltre un milione di persone è sceso in piazza in tutta Italia. Da Milano a Palermo, da Roma a Bologna, la mobilitazione è stata unanime: denunciare il massacro in corso nella Striscia di Gaza e in tutta la Palestina. Una tragedia umanitaria che si consuma sotto gli occhi del mondo, con migliaia di vittime civili, tra cui bambini, donne e operatori umanitari. Un’emergenza che, secondo il presidente del circolo Nord del Partito Democratico, Alessandro Marini, non può più essere ignorata.

l’esponente del Partito Democratico ha espresso con forza la sua posizione, intervenendo pubblicamente contro l’atteggiamento del governo italiano: “Mentre il popolo manifesta, il governo italiano resta in silenzio. O, peggio, si schiera”, ha dichiarato Marini.

Nel suo intervento, Marini ha ricordato l’episodio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, quando Israele ha colpito alcune navi civili impegnate a portare aiuti a Gaza. “Navi cariche di aiuti, organizzate da liberi cittadini, attivisti, volontari. Gente comune che, di fronte all’inerzia della comunità internazionale, ha deciso di agire per salvare vite”, ha spiegato. “Eppure la Presidente del Consiglio ha definito questi volontari ‘irresponsabili’. Un’accusa che offende l’impegno civile di chi rifiuta di essere complice del genocidio in corso.”

Parole durissime anche contro il Vicepremier Matteo Salvini, che si è recato in Israele nei giorni scorsi. “Non per mediare, non per chiedere un cessate il fuoco, non per sostenere il diritto umanitario. È andato davanti alle telecamere a pontificare, offrendo pieno appoggio a un governo che da mesi colpisce indiscriminatamente una popolazione stremata, sotto assedio, senza acqua, né elettricità, né medicine.”

Secondo Marini, la condotta del governo non può più essere definita come mera ignavia, ma come complicità attiva. “Quella stessa ignavia che Dante condannava nell’Antinferno, riservando ai vili un posto tra coloro che non meritarono né l’Inferno né il Paradiso. Ma qui siamo oltre: c’è chi sceglie attivamente di stare con l’aggressore.” Il consigliere democratico lancia un monito forte: “C’è una responsabilità morale e politica in ogni parola pronunciata, ma anche in ogni parola non detta. E chi oggi sceglie di voltarsi dall’altra parte, o peggio di schierarsi con l’aggressore, dovrà un giorno rispondere non solo alla storia, ma a un tribunale.”

Infine, Marini conclude: “Quel giorno arriverà. E quando accadrà, nessun discorso, nessuna intervista, nessun ‘io non sapevo’ potrà cancellare le responsabilità di chi ha avuto il potere di fermare un massacro e ha scelto di non farlo.”