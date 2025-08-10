SAN BENEDETTO – Per la XVIII edizione di “Racconti in Musica”, il Festival promosso dalla Città di San Benedetto del Tronto e dalla Gioventù Musicale d’Italia, uno spettacolo di musica e parole in prima produzione assoluta.

Lunedì 11 agosto, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto. andrà in scena “Il cuore in guerra” ispirato alla prima edizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. L’autrice, la giornalista e scrittrice Sara Magnoli si è ispirata, infatti, alla prima edizione del Fermo e Lucia, stampato a Napoli nel 1916 presso l’editore Perrella con il titolo “Gli sposi promessi”, curata da Giuseppe Lesca, cui è intitolata la biblioteca comunale di San Benedetto. Per l’occasione, nel corso della serata, sarà esposta alla Palazzina Azzurra l’edizione originale del 1916, con la revisione di Giuseppe Lesca.

La storia è, però, ambientata nel presente, da qui uno spaccato di società con etnie diverse che si mescolano e che “tentano” di integrarsi; un racconto attuale che invita a riflettere. Le compositrici Paola Ciarlantini e Francesca Virgili hanno scritto nuove musiche per sottolineare il testo, con intersezioni e sviluppi sonori, dando origine a uno spettacolo, in prima esecuzione assoluta, in cui le parole e i suoni si rincorrono e si fondono, dando nuovo vigore alla storia e ai personaggi. L’esecuzione delle musiche è affidata al clarinettista Giuseppe F. Paci e al pianista Daniele Di Teodoro, il tutto impreziosito dalla splendida voce dell’attore Stefano De Bernardin, che farà da filo conduttore intrecciando parole e suoni. Saranno presenti alla serata sia l’autrice Sara Magnoli, sia le compositrici Paola Ciarlantini e Francesca Virgili.

L’ ingresso è libero.

Per informazioni: 380 5921393