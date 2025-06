SAN BENEDETTO- Cittadinanza onoraria a Italo Farnetani, eminente pediatra e figura di rilievo nel panorama scientifico sia nazionale che internazionale, padre dell’iniziativa “Spiagge a misura di bambini” che ogni anno attribuisce la “bandiera verde” alle località che offrono servizi adeguati ai più piccoli.

Il conferimento della cittadinanza onoraria da parte della città di San Benedetto a Italo Farnetani, proposta dall’associazione Albergatori “Riviera delle Palme”, avrà luogo venerdì 6 giugno, alle ore 10,30, nella sala consiliare del Comune attraverso una cerimonia istituzionale e rappresenta un riconoscimento dell’impegno del professor Farnetani nei confronti della città, sia per le ricerche effettuate in campo pediatrico, come, ad esempio, quella sull’alimentazione infantile a base di pesce presentata alla Borsa Italiana Turismo e all’Expo di Milano del 2015 per conto della Città di San Benedetto, sia per la sua costante opera di divulgazione in ambito scientifico e sociale. Alla cerimonia interverranno, oltre al sindaco Antonio Spazzafumo, anche l’assessore Monica Manneschi, in rappresentanza del comune di Arezzo, città natale del professor Farnetani, e Nicola Mozzoni, presidente dell’associazione Albergatori “Riviera delle Palme”. L’evento sarà anche impreziosito da intermezzi musicali degli allievi della scuola secondaria di I grado “Mario Curzi”.

“L’attribuzione della cittadinanza onoraria al professor Italo Farnetani da parte del comune di San Benedetto del Tronto è motivo di grande orgoglio anche per la città di Arezzo, dove il dottor Farnetani affonda le sue radici e alla quale è sempre rimasto profondamente legato. La sua instancabile attività scientifica e divulgativa nel campo della pediatria, unita a un impegno costante per la promozione della salute dei bambini e delle famiglie, rappresenta un esempio alto di dedizione al bene comune. A nome dell’amministrazione comunale di Arezzo esprimo il più sincero apprezzamento per questo riconoscimento, che premia non solo la carriera di uno studioso illustre, ma anche i valori di umanità, competenza e passione che il professor Farnetani incarna e diffonde da decenni con il suo lavoro – ha dichiarato l’assessore del comune di Arezzo, Monica Manneschi.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.