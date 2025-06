SAN BENEDETTO – Nuovo appuntamento della 44ª edizione della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I Luoghi della Scrittura” e dalla libreria Libri ed eventi con il patrocinio e il sostegno del comune e della città di San Benedetto.

Lunedì 30 giugno, alle ore 21,30, allo Chalet Da Luigi, il giornalista Francesco Specchia presenterà il libro “Complimenti per la trasmissione. Un impavido telebestiario della tv italiana” (Baldini+Castoldi nella collana Le Formiche ). Dialogherà con l’autore il giornalista Massimo Falcioni.

Giornalista di Libero, Il Giornale e La Voce di Montanelli nonché volto noto di Rai3 e Telelombardia, in questo suo saggio, Francesco Specchia racconta la tv come uno “zoo mediatico”, popolato da creature simboliche tra le quali trovano spazio Fazio, Saviano, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Luciana Littizzetto, i fenomeni Discovery, gli influencer, ma anche l’intelligenza artificiale, le sfide Rai e Mediaset e i traumi collettivi come il Covid. Una satira ragionata sull’evoluzione della televisione italiana degli ultimi vent’anni, tra personaggi, trasmissioni cult, derive trash e mutazioni culturali; una mappatura feroce e divertita del piccolo schermo e una riflessione sociale fatta con uno stile tagliente e una visione lucida. Come suggerisce anche la prefazione firmata da Vincenzo Mollica, infatti, “Complimenti per la trasmissione” non è solo un titolo ironico, ma anche un invito a guardare oltre la superficie dell’intrattenimento, per comprendere come il mezzo televisivo incida sull’ opinione pubblica e sull’identità collettiva.

L’incontro sarà, dunque, un’occasione di confronto su linguaggi, trasformazioni e potere simbolico della tv.