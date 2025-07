SAN BENEDETTO- Prosegue, giovedì 17 luglio, alle ore 21,30, in piazza Piacentini a San Benedetto, la rassegna musicale ” Nel cuore e nell’anima”, a cura del comune e dell’ Amat, con il contributo di Regione Marche e del Ministero della Cultura e con il sostegno di Bim Tronto.

In programma, per il secondo appuntamento, un doppio concerto: a salire sul palco, infatti, saranno Francamente ed Erica Mou, due giovanissime cantautrici molto amate in particolare dal pubblico dei più giovani.

Francamente è un progetto torinese trapiantato a Berlino. Queerness e attivismo occupano il centro della sua produzione musicale, che si muove tra cantautorato ed elettronica, filosofia e transfemminismo, sperimentazione e impegno.

Erica Mou, pugliese, classe 1990, ha all’attivo oltre settecento concerti in Italia e all’estero e ha pubblicato sei album in studio. Premio della Critica Mia Martini e Premio Sala Stampa Radio T a Sanremo 2012, ha collaborato con il mondo del cinema e, nel 2014, è stata candidata al David di Donatello per la Migliore Canzone Originale. Il suo romanzo d’esordio, “Nel mare c’è la sete”, è stato pubblicato in traduzione nel Regno Unito, Australia e India.

L’ ultimo appuntamento della rassegna sara’ il 29 luglio con Frida Bollani Magoni e Mark Glentworth.

Il costo dei biglietti è di 12 euro (posto unico numerato). I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (tel. 0735/588246 orario 18-20) nei tre giorni precedenti gli spettacoli (orario 18-20) e la sera dello spettacolo dalle ore 19 in piazza Piacentini, nelle biglietterie del circuito AMAT e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Per informazioni: AMAT 071/2072439 amatmarche.net, comune di San Benedetto del Tronto 0735/794587 comunesbt.it