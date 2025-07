ASCOLI PICENO – Nella tarda mattinata di ieri, 4 luglio, si è verificato un sinistro stradale in via Piceno Aprutina.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due vetture, una delle quali è finita capovolta. Il conducente è uscito dall’abitacolo autonomamente e illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, la Polizia Locale per i rilievi di competenza e personale sanitario del 118.