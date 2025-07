ASCOLI PICENO – Nella mattinata di oggi, 6 luglio, intorno all’ora di pranzo, si è verificato un sinistro stradale, a ridosso della rotonda di Porta Cartara, ad Ascoli.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali è finita ribaltata su un fianco.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la Polizia Locale per i rilievi di competenza.

Sul posto anche il personale sanitario, ma fortunatamente nessuno versava in gravi condizioni. Gli accertamenti medici si sono resi necessari soltanto per il conducente del veicolo finito su un fianco.