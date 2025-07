Ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto. I trasgressori sono stati sorpresi mentre cercavano e raccoglievano tartufi durante il periodo di divieto stabilito dalla legge regionale. Tale raccolta è vietata per proteggere la rigenerazione naturale delle tartufaie ;

Utilizzo di mezzi non consentiti. Alcuni dei trasgressori sono stati filmati mentre utilizzavano attrezzi non autorizzati, come zappe e altri strumenti inadeguati. Questi attrezzi danneggiano irreparabilmente il terreno e l’ecosistema delle tartufaie;