FERMO – Nel mese di febbraio l’inquietante e dolorosa notizia dell’avvenuto deturpamento dell’antica fonte “Catalani”, nota anche come fontana delle “pisciarelle”, ha rattristito non solo i residenti di via Recanati bensì l’intera comunità fermana. L’atto di vandalismo ha cagionato la rottura della vasca principale e precisamente il distacco di due lastre di marmo, in parte frantumate.

Si rende noto che negli ultimi giorni a Fermo, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato tre persone, due 22enni italiani e un 23enne originario del Bangladesh. Le indagini dei Carabinieri si sono attivate nel mese di febbraio 2025, allorché verificatosi il danneggiamento della fonte “Catalani”, opera realizzata in forme barocche nell’anno 1735.

I militari, dopo una laboriosa attività di analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza nonché tramite numerose escussioni testimoniali, hanno accertato le responsabilità dei tre giovani, ritenuti gli autori materiali del danneggiamento, avvenuto mediante l’esplosione di un grosso petardo che ha causato la rottura della vasca centrale della fontana.

Questo esito investigativo dimostra non solo l’efficacia dell’operato dei Carabinieri, ma anche la loro incessante perseveranza nel cercare di assicurare alla Giustizia i responsabili di reati e garantire la sicurezza pubblica.