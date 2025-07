FALERONE (FM) – Nel pomeriggio di ieri, 6 luglio, poco prima delle ore 14.30, squadre di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Amandola e della Centrale, sono intervenute in contrada Volpi per un incendio che, partito da un campo di grano, nel suo incedere si è esteso sino a raggiungere zone boscate e di sterpaglie.

Vista la vastità del territorio coinvolto dall’evento, sono giunte in aiuto le squadre boschive dei Comandi di Macerata e Ascoli che sul posto ha inviato anche il DOS (Direttore operazioni di spegnimento) per coordinare i lanci dell’elicottero regionale.

L’incendio ha attraversato una superficie di circa 15 ettari. L’opera dei Vigili del Fuoco si è compiuta anche nel disporsi a protezione delle abitazioni presenti in zona alcune delle quali, in via precauzionale, sono state evacuate per un paio d’ore.