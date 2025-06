San Benedetto – La bella stagione è finalmente alle porte e, con essa, arriva Ring on the Beach. Il tour estivo firmato Ring – una società Amazon che offre un intero sistema di sicurezza domestica intelligente, che comprende videocitofoni, videocamere, allarmi e accessori – farà tappa in quattro delle località balneari più amate del Paese, regalando momenti di svago, gadget esclusivi e l’occasione perfetta per conoscere nuove soluzioni per proteggere la propria casa – e la propria tranquillità – anche sotto l’ombrellone, grazie all’ampia gamma di dispositivi Ring.

In occasione del tour, Ring ha commissionato a Censuswide la ricerca “Ring & Relax”, che mette in luce un aspetto spesso trascurato delle vacanze: l’ansia di chi parte. Se da un lato le ferie sono attese con entusiasmo, dall’altro il 68% degli italiani fatica davvero a rilassarsi una volta arrivato a destinazione, complice la preoccupazione di aver lasciato la casa incustodita.

La gamma di dispositivi Ring offre diverse soluzioni proprio per rispondere a questa crescente esigenza come, per esempio, l’ormai iconico Ring Intercom, il dispositivo che rende smart il citofono di casa, attraverso cui è possibile parlare con i visitatori alla porta della propria abitazione e fornire l’accesso da remoto, per non perdere neanche una consegna; Ring Outdoor Camera Plus, la videocamera esterna che assicura immagini nitide e a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione; Ring Indoor Camera, dotata di Live View e video HD a 1080p, per guardare cosa succede in casa e controllare gli amici a quattro zampe.

Questi e altri dispositivi Ring saranno i protagonisti del tour Ring on the Beach, e tutti i visitatori potranno scoprirli presso i seguenti stabilimenti balneari: Medusa Beach a San Benedetto del Tronto (AP), Santocielo Maccarese a Maccarese (RM), Beach Club Versilia a Forte dei Marmi – Cinquale (MS) e Bagno 38 a Marina di Eboli (SA).

Ring on the Beach sarà un’occasione per conoscere da vicino tutti i dispositivi Ring e scoprire come possono diventare alleati preziosi per godersi le vacanze al massimo. Ogni tappa sarà un momento di relax, quello vero. Perché con Ring, anche in vacanza, si può sempre fare un salto a casa.