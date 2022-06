SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande interesse per l’iniziativa estiva #AlexaOnTheBeach.

La città, infatti, ha avuto la possibilità di essere la prima tappa del tour estivo organizzato da Amazon e, per l’occasione, è stata scelta la suggestiva cornice de Medusa Beach.

Tanti gadget e simpatici selfie in una cornice personalizzata e fantastiche sorprese per i bagnanti, ai quali basta pronunciare la frase “Alexa, accendi l’estate” per riprodurre le hit del momento da Amazon Music!

Riviera Oggi e Piceno Oggi, ospiti dell’evento sabato 25 giugno, hanno immortalato alcuni momenti di questa entusiasmante giornata!

Protagonisti i dispositivi Echo di ultima generazione, come Echo Show 15 e i comodissimi auricolari wirelss Echo Buds, alleati perfetti per trascorrere un’estate in serenità!

Quante volte, ogni anno, creme solari, teli da mare e caricabatterie vengono lasciati a casa nella frenesia della partenza?

Grazie a liste e promemoria, quest’estate, nulla di importante verrà dimenticato. Creando una lista dedicata alla partenza o alla valigia, ad esempio, è possibile chiedere ad Alexa di aggiungere al nostro elenco tutto ciò di cui avremo bisogno in vacanza: basta dire “Alexa, crea la lista viaggio”. Fissando, invece, un promemoria, saremo sicuri di non scordare le ultime cose da fare prima del nostro viaggio.

“Alexa, mostra telecamera [nome dispositivo]” è invece la funzione perfetta per controllare – da Echo Show o Fire TV[1] – le telecamere di sicurezza della propria casa da remoto. Alexa si integra con migliaia di dispositivi per la Casa Intelligente e permette di attivare non soltanto le telecamere, ma anche luci e termostati compatibili, necessari per trascorrere le vacanze estive in completa sicurezza e senza pensieri, ovunque ci si trovi.

E per avere sempre e ovunque tutto ciò che occorre per divertirsi, esplorare le proprie passioni e, allo stesso tempo, rimanere sempre connessi, ecco cinque dispositivi di Amazon che, prima della partenza, bisogna assicurarsi di aver messo in valigia.

1. Echo Buds: tutto ciò che serve è la voce

Progettati per accompagnarci ovunque e durante tutto l’arco della giornata, con i nuovi auricolari wireless Echo Buds, portiamo Alexa ovunque desideriamo: al mare, in montagna e durante i nostri spostamenti. Piccoli, leggeri e resistenti al sudore, con Echo Buds è possibile riprodurre musica, gestire le telefonate e molto altro, semplicemente tramite la voce. E se non ci piace la musica scelta? Basta dire “Alexa, passa alla prossima canzone” senza dover toccare alcun tasto. Ideali sotto l’ombrellone o dopo aver raggiunto la cima di una vetta, con Echo Buds possiamo anche chiedere di ascoltare i nostri audiolibri preferiti su Audible[2], ricevere consigli su podcast[3], trovare gli artisti preferiti su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altro ancora[4]. Perfetti per le nostre vacanze, con i nuovi auricolari Amazon, potremo goderci fino a cinque ore di riproduzione musicale con una sola ricarica e con il comando “Alexa, abilita cancellazione attiva del rumore”, potremo finalmente isolarci dal rumore indesiderato e rimanere immersi nell’ascolto senza interferenze.

2. Fire TV Stick 4K Max: il massimo dell’intrattenimento anche in vacanza

Dopo una giornata in spiaggia, una passeggiata in collina o una gita in alta quota, quest’anno potremo trovare sempre qualcosa da guardare anche su un vecchio TV non smart presente nell’abitazione estiva tramite Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta Amazon per lo streaming di sempre. Grazie all’accesso diretto a Netflix, Prime Video o Disney+[5] e gli altri principali provider di streaming, potremo, infatti, portare in valigia il massimo dell’intrattenimento e guardare finalmente quel film d’autore che non abbiamo mai avuto tempo di vedere o riguardare la nostra serie TV preferita. Inoltre, grazie al telecomando con integrazione Alexa, potremo chiedere direttamente all’assistente vocale di cercare un film, dicendo, ad esempio, “Alexa, cerca una commedia”.

3. Kindle Paperwhite: un nuovo modo di vivere le letture estive, tutte in unico posto

Quest’anno le letture estive saranno sempre a portata di mano, grazie a Kindle Paperwhite, che offre una nuova esperienza di lettura pensata per essere ancora più confortevole. Con uno schermo da 6,8’’ antiriflesso, tonalità della luce regolabile, ricarica USB-C e 8 GB di spazio di archiviazione, potremo leggere in qualsiasi condizione. E, grazie alla batteria che dura fino a 10 settimane, Kindle Paperwhite è perfetto per accompagnare gli amanti della lettura in tutte le loro avventure estive senza doversi preoccupare di ricaricarlo.

4. Echo Dot: la musica sempre con noi, anche all’aperto

Riprodurre le hit più calde dell’estate al momento giusto non è mai stato così semplice grazie ad Echo Dot. Basta dire “Alexa, metti una playlist estiva” e iniziare a ballare sulle note delle canzoni del momento. E, con la Base Batteria per Echo Dot, potremo ascoltare musica senza necessità di collegare il dispositivo alla presa di corrente: ideale per organizzare una serata all’aperto in compagnia di amici!

5. Fire 7: il tablet di nuova generazione per guardare film, giocare e rimanere connessi anche in viaggio

Fire 7 è perfetto per chi cerca portabilità e durata, perché consente di godersi facilmente libri, film, app, giochi, navigare sul Web e gestire al meglio la propria lista di cose da fare. Il nuovo tablet di Amazon è l’ideale per divertirsi e intrattenere tutta la famiglia, e le dimensioni compatte lo rendono il perfetto compagno di viaggio. Con uno schermo da 7 pollici, Fire 7 è, infatti, comodo da portare in giro e resiste a schizzi d’acqua, cadute e usura quotidiana.

Infine, se siete ancora indecisi tra mare o montagna, ci pensano Alexa e Lonely Planet

Mare, montagna o città, da oggi Alexa, insieme a Lonely Planet, ci suggerisce dove andare, che sia per un weekend, una settimana o più giorni, in base alle nostre preferenze. Per farsi consigliare da Alexa e Lonely Planet, basta dire “Alexa, dove potrei andare in vacanza?”, per poi lasciarsi guidare attraverso la scelta ideale, filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze – mare, montagna o città – ma anche in base alla durata del soggiorno, al prezzo e all’occasione come, ad esempio, viaggio all’insegna dello sport, del relax o della vita notturna.

Amazon vi aspetta al Medusa Beach anche oggi, domenica 26 giugno, per un altro indimenticabile appuntamento!

Ecco i prossimi eventi #AlexaOnTheBeach in giro per l’Italia: