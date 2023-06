SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imperdibile appuntamento al Medusa Beach di San Benedetto del Tronto, sabato 17 giugno, con il dj internazionale Nicola Zucchi.

Dopo aver prodotto diverse hit, supportate da star come Bob Sinclar, Gianluca Vacchi e David Guetta, Nicola Zucchi ha girato i migliori club di Europa e degli Stati Uniti, è stato residente all’Amnesia di Ibiza e si è esibito al Tomorrowland, il più grande festival di musica dance al mondo. Qui in Italia si divide tra il Villa delle Rose di Misano, il Peter Pan di Riccione e l’Armani Privè di Milano, oltre a essere il dj ufficiale degli eventi più esclusivi di brand come Dom Perignon, Ferrari, Cartier, Maserati e Vogue.

Ingresso gratuito selezionato.